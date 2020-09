Miriam Benz – kennen Sie nicht? Werden Sie aber vermutlich über kurz oder lang kennenlernen: Die 31-jährige hat Ehrgeiz. Sie wollte in die Bremische Bürgerschaft einziehen und Elisabeth Motschmann an der Spitze der Frauen-Union ablösen. Beides hat nicht geklappt, aber das ficht die Juristin nicht großartig an. Über ihre Ziele und übers Holzhacken in Stöckelschuhen plaudert sie in der neuen Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

