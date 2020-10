Henning Lühr war von 2003 bis zu diesem Sommer Finanzstaatsrat. So lange hat es bundesweit kein anderer in dieser Position ausgehalten. In dieser Zeit hat er sich nicht nur um Personalfragen und Digitalisierung gekümmert, sondern sich auch Keks-Expertise angeeignet. In welcher Behörde es die besten Kekse gibt, warum er gerne Bürokrat ist und warum er zweimal in die SPD eingetreten ist, berichtet er in der neuesten Folge „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

