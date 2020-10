Dorothea Dreizehnter traut sich was: Sie hat die Leitung der Gesundheit Nord (Geno) übernommen, woran schon andere gescheitert sind. Warum? Das erzählt sie in der neuesten Folge des Podcasts aus dem Schnoor. Außerdem spricht sie über ihre berufliche Vergangenheit, übers Kochen mit dem Thermomix und Mobilität in Bremen.

