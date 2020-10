Carsten Sieling, bis vor gut einem Jahr Bremens Bürgermeister, ist Gast der neuen Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“. Er redet über seine Arbeit als Abgeordneter in der Bürgerschaft, warum er bislang dort nicht einmal geredet hat, was er darüber hinaus künftig beruflich machen will und ob Humor zu den Tugenden eines Ministerpräsidenten gehört. Es geht in der Episode mit Überlänge natürlich auch um seinen Nachfolger und seinen Vorgänger.

Die aktuellen Folgen „Hinten links im Kaiser Friedrich“ erscheinen immer samstags auf www.weser-kurier.de und allen gängigen Podcastplattformen.