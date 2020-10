Wiebke Winter studiert Jura und ist Vorsitzende der Jungen Union Bremen. Ob sie weitere Klischees erfüllt, das berichtet sie in der neuen Folge des Podcasts. Außerdem redet sie über ihre politischen Zukunftsaussichten, warum sie sich nicht verzwergen lassen will und was moderner Konservativismus sein soll. Natürlich wird auch die Bremer CDU durchgehechelt – ein bisschen.

