Podcast „Hinten links im Kaiser Friedrich“

Folge 41: Lencke Wischhusen über Fraktion, Fehler und Familie

Silke Hellwig und Wigbert Gerling

Bei "Hinten links im Kaiser Friedrich" ist dieses Mal Lencke Wischhusen zu Gast. In der 41. Folge spricht die Vorsitzende der FDP-Fraktion in der Bürgerschaft über ihre Ambitionen und gibt Einblicke in ihr Privatleben.