Claas Rohmeyer gehört seit 21 Jahren der Bremischen Bürgerschaft an und will es auch bleiben. In der neuen Folge „Hinten links im Kaiser Friedrich“, pandemiebedingt am Telefon, plaudert der Christdemokrat über seine politische Vergangenheit und Zukunft, über die Arbeit eines Kommunikationsberaters und den Petitionsausschuss, dem er vorsitzt.

