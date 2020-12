Podcast „Hinten links im Kaiser Friedrich“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Folge 45: Ungeliebte Millionen für Bremen und die Wunder der Technik

Silke Hellwig und Wigbert Gerling

In der 45. Folge von "Hinten links im Kaiser Friedrich" geht es unter anderem um Geld. Wofür es in Bremen verwendet wird, wofür nicht, und wie sinnvoll das ist - all das erfahren Sie in der neusten Folge.