Dietmar Strehl ist seit 15 Monaten Finanzsenator und muss zusehen, wie sich Bremen wegen der Coronakrise wieder bis zur Halskrause verschuldet. Wie er das verkraftet, nach der Haushaltsdisziplin der vergangenen Jahre, was er als Bundesschatzmeister der Grünen aus Berlin mit nach Bremen gebracht hat und warum er so gut wie der einzige Politiker ist, über den kein schlechtes Wort fällt – alles das wird in der neuesten Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“ erörtert.

