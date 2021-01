Falls Thomas Röwekamp in den Bundestag wechseln sollte, wird einer gewiss nicht als Fraktionschef nachrücken: Carsten Meyer-Heder. Warum, das erläutert der CDU-Landesvorsitzende in der neuesten Folge des Podcasts. Außerdem erläutert er unter anderem, warum er als „Softrocker der CDU“ bezeichnet wurde, was ihn in die Politik getrieben hat und ob Headbanging von der Haarlänge abhängt.

