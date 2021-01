Jörg Müller-Arnecke weiß, wie man Segel setzt. Buchstäblich und womöglich auch im übertragenen Sinne: Er ist passionierter Segler, hat beruflich mit Sonnensegeln zu tun und ist Landesvorsitzender des Wirtschaftsrats in Bremen, in der nicht nur CDU drinstecke, sagt Müller-Arnecke. In der neuen Podcast-Folge erzählt er, was er an der aktuellen Politik des rot-grün-roten Senats in Bremen und der Großen Koalition in Berlin auszusetzen hat und welchen der Kandidaten um den CDU-Parteivorsitz er favorisiert.

