Antje Grotheer wird eventuell in Bremens Geschichtsbücher eingehen, als Präsidentin der Bürgerschaft mit der kürzesten Amtszeit. Die Ära ließe sich allerdings fortsetzen, sofern die SPD 2023 stärkste Kraft wird. Was die Vizepräsidentin, Juristin und eingefleischte Bremerin bis dahin vorhat, wie sie den Weg in die Politik gefunden hat und warum sich Bremen mit Bildungserfolgen schwer tut, berichtet sie in der 52. Episode des Podcasts.

