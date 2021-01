Podcast „Hinten links im Kaiser Friedrich“

Folge 53: Ein Jahr „Hinten links“ – der Jahresrückblick

Silke Hellwig und Wigbert Gerling

Das erste Jahr "Hinten links im Kaiser Friedrich" ist rum, deshalb blicken Silke Hellwig und Wigbert Gerling in der Jubiläums-Folge zurück und voraus - auf Gäste, Themen und "Talk of the Town".