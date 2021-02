Die stellvertretende CDU-Landevorsitzende und Bürgerschaftsabgeordnete Yvonne Averwerser ist mit der Sprache rausgerückt: Sie wird CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp nicht beerben, falls er in den Bundestag nach Berlin wechseln sollte. Jedenfalls noch nicht. Ansonsten plaudert sie, was sie aus Berlin nach Bremen verschlagen hat, was sie mit den „roten Teufeln vom Betzenberg“ und Karneval verbindet, warum ihr Kohlfahrten fehlen und wie die größte Fraktion in der Bürgerschaft weiterhin von sich überzeugen will.

