Als Nelson Janßen Mitglied der Bremischen Bürgerschaft war, fiel er durch Dreierlei auf: sein Alter, seine Sicherheit am Rednerpult und seine Kleidung. Nicht alles kam überall gleich gut an. Darum geht es in der neuesten Podcast-Folge, außerdem um die Stadt Haan, den Vornamen Nelson, Bremerhaven und die Linke als Koalitionspartner.

Die aktuellen Folgen „Hinten links im Kaiser Friedrich“ erscheinen immer samstags auf www.weser-kurier.de und allen gängigen Podcastplattformen.