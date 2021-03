Heiko Strohmann ist nicht nur CDU-Bürgerschaftsabgeordneter und -Landesgeschäftsführer. Er ist auch Schausteller. Wie seine Familie die Brezeln nach Bremen brachte, wie er in der DDR mit der SED, dem Kommunismus und – vorübergehend – mit seiner Familie brach, erzählt er in der neuen Folge des Podcasts. Da fehlt noch was? Klar: Über seine Chancen auf den Posten des Fraktionschefs als Nachfolger von Thomas Röwekamp musste er sich ebenfalls äußern, notgedrungen.

