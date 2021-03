Die Handelskammer redet in wirtschaftspolitischen Fragen mit, ohne parteipolitisch Stellung zu beziehen. Das ist der schmale Grat, auf dem Matthias Fonger alltäglich spaziert, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer. Wie ihm das gelingt, was den Recklinghäuser nach Bremen verschlagen hat, und mit welchem Projekt er für immer in die mehr als 150 Jahre währende Geschichte der Handelskammer eingeht, berichtet er in der neue Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

