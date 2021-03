Magnus Buhlert hat mit seiner Partei Höhen und Tiefen erlebt – sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Er ist Mitglied der Bremischen Bürgerschaft und der FDP, der Partei also, die gelegentlich mit der außerparlamentarischen Opposition vorlieb nehmen musste. Warum er ihr trotzdem treu bleibt, um welches Thema sich seine Bücher drehen, welches Musikinstrument er spielt und was es mit seinen beiden Doktor-Titeln auf sich hat – das verrät er in der neuesten Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

