Falk Wagner hat es von Hamburg nach Bremen verschlagen, des guten Rufs der Uni wegen. Was den Bürgerschaftsabgeordneten und Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Bremen-Stadt für seine Partei begeistert und was nicht, ob er ein Bilderbuch-Sozialdemokrat ist und wie er die Bremerinnen und Bremer für sein Projekt „kostenloser ÖPNV“ gewinnen will, erzählt der 31-Jährige in der neuen Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

