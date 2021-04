Christoph Spehr ist Teil des Duos, das an der Spitze des Bremer Landesverbands der Linken steht. Seine Vita ist vielseitig. Er hat Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert, aber im Fach Forstwissenschaft promoviert. Er ist Autor von Kultbüchern, Mitarbeiter der Linken-Fraktion und gebürtiger Augsburger. Was er zu Sahra Wagenknechts Kritik an selbstgerechten Linken hält, ob er mit seiner Partei in Regierungsverantwortung hadert und warum er die Konditoreien seiner Heimat vermisst, berichtet er in der neuesten Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

