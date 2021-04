Nils Schnorrenberger ist Chef der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH, kurz: BIS. Er war Verwalter auf einem Bio-Bauernhof in Nordfriesland, bevor es ihn 1993 nach Bremerhaven verschlagen hat. Warum das ein Glück ist, was die Stadt am Meer auszeichnet und welche Lehren aus der Dauerbaustelle Hafentunnel gezogen werden, berichtet er in der neuesten Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

