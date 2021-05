Sarah Ryglewski hat eine steile Karriere hingelegt: von den Bremer Jusos über die Bremische Bürgerschaft, von dort in den Bundestag und dann zügig ins Bundesfinanzministerium. Dort ist sie als Parlamentarische Staatsekretärin die „linke Hand“ von Olaf Scholz. Wie die SPD das Ruder angesichts der Umfragewerte noch rumreißen will, ob sie Landeschefin werden möchte und was sie bei Schnittchenrunden in Berlin erlebt, darüber plaudert sie in der neuen Folge von „Hinten links im Kaiser Friedrich“.

Die aktuellen Folgen „Hinten links im Kaiser Friedrich“ erscheinen immer samstags auf www.weser-kurier.de und allen gängigen Podcastplattformen.

Wenn Ihnen der Artikel nicht richtig angezeigt werden sollte, klicken Sie bitte hier.