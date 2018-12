Neben dem Haus der Eheleute Redetzky in der Kirchseelter Straße wurden zwei Häuser bei der Explosion zerstört. (Christina Kuhaupt)

Ein lauter Knall und eine Explosion in einem Reihenendhaus in der Kirchseelter Straße erschütterten Ende Juni in Huchting die Nachbarschaft. Drei Menschen kamen dabei ums Leben, rundherum gab es viele Schäden an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen. Manfred und Martina Redetzky lebten in dem mittleren der fünf Reihenhäuser, das durch Trümmer, Rauch und Löscharbeiten ebenfalls schwer beschädigt wurde. Das Haus ist heute immer noch nicht fertig restauriert, das Ehepaar wohnt im Hotel und wird auch Weihnachten und den Jahreswechsel nicht im eigenen Haus feiern können.

Die 62-jährige Martina Redetzky ist schon in dem Reihenhaus aufgewachsen. Zu Ostern hatten sie und ihr Mann damit begonnen, das Wohnzimmer zu renovieren. „Im Sommer sollte es weitergehen.“ Doch dann kam alles ganz anders: Am 28. Juni gegen 4.30 Uhr riss ein heftiger Knall die Anwohner in der Kirchseelter Straße aus dem Schlaf. Das erste von fünf Reihenhäusern brannte nach einer gewaltigen Detonation lichterloh, eine riesige Rauchwolke breitete sich aus. Auch die zwei angrenzenden Häuser fingen Feuer, und direkt neben dem Unglücksort zerstörten die Druckwelle und die Flammen eine Garage und einen Unterstand. Auch ein davor stehendes Auto brannte völlig aus, bei weiteren Fahrzeugen zerbarsten die Scheiben.

Trümmerteile flogen 100 Meter weit

Durch die Wucht der Explosion wurden Trümmerteile bis zu 100 Meter weit auf die Straßen, in Vorgärten und auf die Häuser geschleudert. Sie beschädigten Scheiben, Rollläden und Fensterrahmen. „Es grenzt an ein Wunder, dass dadurch nicht noch andere Bewohner verletzt worden sind“, sagte Feuerwehrsprecher Michael Richartz damals, der mit bis zu 120 Kollegen vor Ort war. Ausnahmezustand in Huchting.

Heute ist die große Sandfläche vor dem Haus der Redetzkys alles, was erahnen lässt, dass dort einmal Häuser standen. Nichts erinnert auf den ersten Blick an die Tragödie, bei der drei Menschen gestorben sind. Die 41-jährige Bewohnerin und ihr siebenjähriger Sohn in dem ersten Haus starben durch die Explosion. In dem angrenzenden Haus konnte die 70-jährige Nachbarin nur noch tot von den Einsatzkräften geborgen werden.

Schnell ermittelten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft, dass die 41-Jährige die Explosion selbst ausgelöst und Suizid begangen hat. Vermutlich als Folge des Streits um das Umgangsrecht mit dem Kindsvater. Ein Brief an die Polizei und dass sie ihre Habschaften verteilt habe, ließen keinen Zweifel daran, bestätigt Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Fall habe sich daher für die Staatsanwaltschaft aus strafrechtlicher Sicht erledigt.

Selbst den Putz abgeschlagen

25 Nachbarn und Anwohner mussten an dem Morgen nach der Explosion in Sicherheit gebracht werden und später ein zweites Mal ihre Wohnungen verlassen, weil Gas ausgetreten war und das Gebiet weiträumig abgesperrt werden musste. Die Huchtinger waren geschockt. „Das Schlimmste ist, dass hier drei Menschen gestorben sind. Alles andere kann man ersetzen“, sagte eine direkte Nachbarin, „ich dachte, ein Flugzeug ist abgestürzt“, ein anderer Nachbar, einige Häuser weiter. Sie alle waren entsetzt, konnten nicht fassen, wie es zu dieser Tat kommen konnte. Auch Martina und Manfred Redetzky nicht, die guten Kontakt zu ihren Nachbarn hatten.

Das Ehepaar konnte nicht in seinem Haus bleiben, das als drittes in der Reihe schwer beschädigt worden war. „Wir dachten, wir sind nach einer Woche wieder hier“, erzählt die 62-jährige Martina Redetzky und räumt weiter auf der Baustelle. Eine Plane verdeckt größtenteils das Baugerüst, das vor der Außenwand des gelb gestrichenen Hauses steht. Eine Wand, die eigentlich die Abgrenzung zum Nachbarhaus war. „Der Nachbar plant wohl auch, zu bauen“, sagt Manfred Redetzky. Was auf dem vorderen Grundstück passieren solle, wisse er nicht.

Während rundherum die meisten Schäden beseitigt sind, müssen Redetzkys immer noch mit den Folgen der Explosion leben. Anfangs sei nichts vorangegangen, weil nach dem Unglück gleich die Sommerferien begonnen hätten, und das Nachbargebäude habe abgebrochen werden müssen. Dann habe es Auseinandersetzungen mit den Versicherungen und dem Sanierer gegeben. Und der Maler habe gesagt, er könne nur loslegen, wenn er eine sanierte, von Unebenheiten befreite Wand vorfinde, von denen Tapeten, Fliesen und Putzreste abgeschlagen seien. Mittlerweile kamen die Herbstferien, Manfred und Martina Redetzky hatten ihre Möbel und Sachen eingelagert und waren in eine Ferienwohnung gezogen. Und als dann immer noch nichts passierte, „habe ich selbst den Putz abgeklopft, Reste weggeflext, das Fundament weggestemmt und begradigt“, erzählt der 66-jährige Manfred Redetzky. Bei Airbus hat er vor seiner Rente gearbeitet, mit Bauarbeiten hatte er nichts am Hut. „Jetzt könnte ich Kurse in Steinmetzarbeiten geben“, scherzt er.

Gespräche waren wichtig

Fünf Monate haben die Eheleute in der Ferienwohnung bleiben können, danach mussten sie in ein Hotel umziehen. Möglichst nicht so weit entfernt, damit sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf ihre Baustelle kommen. Oben in dem Haus sei mittlerweile alles tapeziert, auch Möbel hätten sie schon wieder aufgestellt. Unten jedoch ist fast alles noch im Rohbauzustand. Zumal am zweiten Adventssonnabend noch ein Wasserschaden dazu gekommen war, der erst mal wieder getrocknet werden musste.

„Wir sind schon zufrieden, dass man sieht, das es vorangeht“, sagen die Eheleute. Nach einem halben Jahr mit „schneller oder kalter Küche“, mit viel Improvisation und ohne Urlaub hoffen Manfred und Martina Redetzky jetzt, dass sie zu Ostern wieder in ihr Heim einziehen können. Sie vermissen auch die gute Nachbarschaft, die sie an der Kirchseelter Straße pflegen. Nach dem Unglück habe man viel miteinander gesprochen und sich ausgetauscht. „Das war wichtig“, sagt Martina Redetzky.

Es habe eine Menge Hilfs- und Gesprächsbereitschaft nach dem tragischen Unglück im Stadtteil gegeben, bestätigt Beiratssprecher Falko Bries (SPD). Die Lage habe sich beruhigt. Die Erinnerung an die folgenschwere Nacht wird für das Ehepaar Redetzky durch die viele Arbeit verdrängt. „Vielleicht, wenn wir wieder in unserem Haus schlafen“, sagt Martina Redetzky nachdenklich.