Die Bahn machte im Oktober 2018 deutlich, dass diese Forderung in naher Zukunft nicht umgesetzt wird. (Christoph Schmidt/dpa)

In Bremerhaven sollen künftig wieder Fernverkehrszüge der Bahn Halt machen. Das fordert zumindest das Regionalforum Unterweser, eine Arbeitsgemeinschaft der Landkreise Cuxhaven und Wesermarsch sowie der Stadt Bremerhaven. Trotz seiner rund 400 000 Einwohner und Millionen von Touristen, sei die gesamte Unterweserregion zurzeit nur über den Nahverkehr erreichbar, teilte das Forum mit.

Diesen Zustand halten die Forumsmitglieder für nicht länger hinnehmbar, weshalb sie am Montag ein Unterstützungsschreiben unter anderem an die Deutsche Bahn und das Verkehrsministerium adressierten. Der Wunsch nach Wiederangliederung an das Fernverkehrsnetz ist in Bremerhaven nicht neu.

Zuletzt hatte die Bahn im Oktober 2018 jedoch deutlich gemacht, dass damit in naher Zukunft nicht zu rechnen sei. Wegen des guten Anschlusses sei mit einer ICE-Anbindung weder kurz- noch mittelfristig zu rechnen, hieß es damals.