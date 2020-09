Ein Schulradwegenetz und flächendeckend Tempo 30 in den Städten waren die Forderungen der radmobilen Demonstrantinnen und Demonstranten. (Christina Kuhaupt)

Der Name lehnt sich an critical mass (englisch = kritische Masse) an.

Genutzt wird der Umstand, dass eine Gruppe von mehr als 15 Radlern als geschlossener Verband die Straße wie ein großes Fahrzeug nutzen darf.

Das dahinter stehende bundesweite Aktionsbündnis fordert, dass sich Kinder sicher und selbstständig mit dem Fahrrad bewegen können. Konkret wird ein Schulradwegenetz und flächendeckend Tempo 30 in den Städten gewünscht.

Der Fahrradkorso formierte sich am Nachmittag auf der Bürgerweide und fuhr durch die Innenstadt zur Neustadt. Ursprünglich hatte der bundesweite Aktionstag in etwa 80 Städten bereits im März stattfinden sollen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus musste er abgesagt werden.