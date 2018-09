Im DB-Werk Bremen in Sebaldsbrück werden Dieselmotoren und Loks instand gesetzt. Die Lokhalle könnte nun vor dem Aus stehen. (Frank Thomas Koch)

Weiter ungewiss bleibt die Zukunft der Lokhalle in Sebaldsbrück. Es gebe noch „keine abschließende Entscheidung“ der Deutschen Bahn, räumte Wirtschaftsstaatsrat Ekkehart Siering am Donnerstag in der Fragestunde der Bürgerschaft ein. Die Lokhalle mit ihren 120 Mitarbeitern ist ein Teilbereich des Instandhaltungswerks. Für das Werk insgesamt hat die Bahn laut Siering eine „positive Perspektive“ aufgezeigt. Es seien keine betriebsbedingten Kündigungen vorgesehen. Eine Antwort, mit der sich der Hemelinger CDU-Abgeordnete Marco Lübke nicht zufriedengeben will. „Es ist mehr als schmerzlich, dass es dem Wirtschaftssenator offenbar nicht gelungen ist, eine klare Zusage für den Fortbestand der Lokhalle zu erwirken“, kritisierte Lübke in einer Pressemitteilung.

Wie berichtet, hat Bremen im Juni eine Zweijahres-Kooperation mit der Deutschen Bahn abgeschlossen, um den Erhalt des Instandhaltungswerks mit seinen 400 Mitarbeitern zu sichern. Siering: „Ziel ist es, die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Werkes zu stärken.“ Die Kooperation umfasst sieben jeweils mehrmonatige Forschungs- und Entwicklungsprojekte, darunter eine Machbarkeitsstudie für digitale Produktionsprozesse und eine digitale Werkhalle. Mit ersten Zwischenergebnissen sei im ersten Quartal 2019 zu rechnen.

Als „dünn“ bezeichnete Lübke das Verhandlungsergebnis. Die Kooperationsvereinbarung enthalte nur zahlreiche Prüfaufträge und Absichtsbekundungen. „Aber die Beschäftigten der Lokhalle brauchen auch konkrete Zusagen, wie ihre Zukunft aussieht. So ein Zustand zermürbt, gerade Mitarbeiter mit Familie.“ Lübke warnte vor den Folgen einer Schließung: Ein Verlust der Lokhalle „wäre ein schwerer Schlag für die Beschäftigten, aber auch für Hemelingen als Stadtteil“.

Zu keinem Ergebnis haben Siering zufolge die Gespräche mit der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) geführt. Eine Reparatur von Straßenbahnfahrzeugen im Werk ist damit vom Tisch. Skeptisch äußerte sich Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) in seiner Funktion als Abgeordneter. „Wann ist der Punkt erreicht, an dem das Instandsetzungswerk keine Überlebenschance mehr hat?“, fragte der Hastedter.