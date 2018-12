Anke Kovar vertritt das DLR Bremen. (Fotos: Frank Thomas Koch)

Am Bremer Standort pflegt es die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, es gibt flexible Arbeitszeiten. Internationale Mitarbeiter werden mit Deutschkursen oder bei Behördengängen unterstützt, wer beruflich ins Ausland reist, kann Vorbereitungsseminare besuchen. „Die umfassende Diversity-Management-Strategie wird nachhaltig und konsequent in die Tat umgesetzt“, das war das Hauptkriterium der Jury, das DLR mit dem Diversity-Preis auszuzeichnen. „Wir machen uns Gedanken, wie wir die Menschen, die bei uns arbeiten, am besten unterstützen können“, sagt Anke Kovar, die den mit 2500 Euro dotierten „Bunten Schlüssel“ in Empfang nahm. Im DLR Bremen arbeiten und forschen 183 Menschen aus mehr als 30 Ländern.