Mehrere Spezialkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. (Nonstopnews)

Ein Frachtschiff hat am Montagabend einen größeren Einsatz auf der Weser ausgelöst. Das Schiff kam aus Bremerhaven und legte in Lindenhof an, einem Ortsteil von Gröpelingen. Dort traten größere Mengen Kraftstoff aus, sodass die Feuerwehr mit mehreren Spezialkräften anrücken musste.

Um die Ausbreitung des Kraftstoffs zu verhindern, legten die Einsatzkräfte eine sogenannte Ölsperre ins Wasser. Nach noch nicht bestätigten Angaben soll sich der Ölteppich auf eine Fläche von 80 x 300 Metern ausgebreitet haben. (par)