Die Arbeiten der Maschinen sind ohrenberäubend. (Frank Thomas Koch)

Der Belag der Fahrbahn hat keine Chance. Die Asphalt- und Betonfräse frisst sich in den Boden. Die Meißel an den Walzen der Baumaschine zerstören die oberste Schicht der Bundesstraße 6. Die klein gehäckselten Brocken werden über ein Förderband nach oben befördert. Die Maschine spuckt die schwarze Mischung aus Bindemitteln und Gesteinskörnungen förmlich durch die Luft auf einen Anhänger.

Auf dem Fly Over, der Brücke zum Autobahnzubringer Überseestadt in Utbremen, bewegen sich am Mittwochmorgen nur noch Baustellenfahrzeuge. Die Hitzeschäden auf der Fahrbahn müssen beseitigt werden. Der Asphalt ist durch die Hitze weich geworden, verformt und wölbt sich. Durch lautes Hupen signalisiert der Fahrer der großen Fräse seinem Kollegen im davor stehenden Lastwagen, wann er anfahren und wann er stoppen muss.

Schnell werden die Anhänger befüllt. Hinter der Baumaschine laufen Bauarbeiter, die an den Rändern Asphaltreste und Kanten abkratzen. Die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen haben den Asphalt der Brücke aufgeweicht. "Vor allem der im Stau stehende Lkw-Verkehr bis 44 Tonnen drückt den Bodenbelag dann an den Rand", erklärt Thomas Sauer, Abteilungsleiter für Brücken- und Ingenieurbau beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV). Ein Lastwagen belaste die Straßen so stark wie 60.000 Autos.

Diese "Verdrückungen", die aussehen wie ein kleiner Wall, sind acht bis zehn Zentimetern hoch, sodass das Regenwasser auf den Fahrbahnen nicht mehr kontrolliert abfließen könne, so Sauer. Das heißt: Bei hohen Niederschlagsmengen erreicht das Wasser die Abläufe nicht mehr, sondern fließt die Straße hinunter. Am unteren Ende der Brücke können die Abläufe das Wasser dann nicht schnell genug aufnehmen.

"Bei starkem Regen kommt es so schnell zu Aquaplaning", sagt Sauer. Die Asphalt-Wülste werden zudem zu gefährlichen Stolperfallen für Motorradfahrer. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben. Wenn der Asphalt auf dem Fly Over heraus gefräst ist, soll möglichst schnell ein neuer Belag aufgegossen werden. Während auf normalen Straßen überwiegend Beton oder ein Walzasphalt verwendet wird, muss auf der Brücke ein Gussasphalt verwendet werden, der "wasserdichter ist", so Sauer.

Mehr zum Thema Experten untersuchen 760 Brücken Bremens Brücken kommen jährlich auf den Prüfstand Nach dem verheerenden Einsturz einer Brücke im italienischen Genua mit vielen Toten rückt auch die ... mehr »

Der Grund: In die Betonschicht der Brücken mit den Bewehrungen (Verstärkungen von Betonbauteilen) darf kein Wasser eindringen, um die Konstruktion vor Schäden zu bewahren. Übrigens: Die Kosten für die Baumaßnahme am Fly Over belaufen sich schätzungsweise auf Kosten von 500.000 bis 700.000 Euro.

Verkehr wird über den Utbremer Kreisel geführt

Es wird der gleiche Asphalt verwendet, der auch schon zuvor auf dem Fly Over war. "Wir haben leider keinen standfesteren Baustoff für die Brücken zur Verfügung", sagt ASV-Sprecher Martin Stellmann. Es werde bundesweit an anderen Stoffen in entsprechenden Programmen geforscht, aber noch gebe es keinen härteren Baustoff. Wenn der Asphalt ausgetrocknet ist, müssen neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. "Wir sind aktuell flink dabei und hoffen, dass wir mit einer Woche Bauzeit hinkommen", sagt Sprecher Stellmann.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr ebenerdig über den Utbremer Kreisel geführt. Dafür sind die Ampelphasen am Kreisverkehr entsprechend umgestellt worden. Für den Geradeausverkehr, also Richtung Autobahnzubringer oder Innenstadt, sind die Phasen länger. Zwar staute es sich am Mittwoch immer wieder leicht, doch das große Verkehrschaos blieb aus. Eine Stau-Fortsetzung folgt aber bestimmt.