Bürgermeister Carsten Sieling will die Domsheide umbauen, Unternehmer Kurt Zech lässt einen Masterplan für ein Herzstück der Innenstadt entwerfen, und nun kommen auch die Grünen mit ihrem Sieben-Brücken-Plan um die Ecke: Stadtplanung ist offenbar in diesen Tagen das große Ding.

Es ist wichtig, dass sich eine Stadt mit der Frage auseinandersetzt, wie sie in Zukunft aussehen will – und angesichts veränderter Lebenswelten auch muss. Und es ist gut, wenn die Diskussion darüber offen und auf breiter Basis geführt wird. Gleichzeitig ist es mit Ankündigungen und Forderungen oft ja so, dass sie eben genau das bleiben. Ein bisschen Aufmerksamkeit, ist ja schon wieder Wahlkampf, und danach passiert: nichts.

Das Konzept der Grünen enthält viele Ideen, die gut, die aber auch nicht neu sind. Dass sie bisher nicht umgesetzt worden sind, liegt auch daran, dass der Bremer Senat bislang andere Probleme der Stadt für dringender hält als ein neues Verkehrskonzept, das aufs Rad statt aufs Auto setzt und das Geld entsprechend verteilt. Fraglich, ob sich das nach der Wahl ändert. Es wäre schön.