Der provisorische Plenarsaal im ­Rathaus: Hier kommen die Fraktionen der Bürgerschaft ab August zusammen, weil ihr Domizil am Marktplatz saniert wird. (Kuhaupt)

Die Bürgerschaftsfraktionen wollen sich bei der Anhebung der staatlichen Finanzierung ihrer Arbeit im Wesentlichen mit einem Ausgleich von Inflation und Tarifsteigerungen begnügen, für strukturelle Verbesserungen bei den kleineren Gruppierungen allerdings noch eine Schippe drauflegen. Darauf haben sich die Fraktionsspitzen grundsätzlich verständigt. Einen entsprechenden Parlamentsbeschluss, der dies besiegelt, erwartet Bürgerschaftssprecherin Dorothee Krumpipe für die erste oder zweite Sitzung nach der Sommerpause.

Der WESER-KURIER hatte erstmals Ende Juni über Pläne für eine Neubemessung der Fraktionsgelder berichtet. In der zurückliegenden Wahlperiode erhielten die in der Bürgerschaft vertretenen Gruppierungen jährlich 5,08 Millionen Euro, um ihre Arbeit zu finanzieren. Das Geld fließt unter anderem für die Beschäftigung von fachpolitischen Referenten und Öffentlichkeitsarbeitern sowie für Mieten und Büroausstattung. Zuletzt waren die Zuschüsse 2015 erhöht worden, nach der Bürgerschaftswahl sollte gemeinsam ein neues Niveau festgelegt werden. Wie berichtet, lagen dabei mehrere Optionen auf dem Tisch. Die günstigste hätte sich auf einen reinen Preissteigerungsausgleich beschränkt (9,1 Prozent), die teuerste gegenüber dem Istzustand über 20 Prozent mehr gekostet. Sie sah vor allem eine starke Anhebung des Grundbetrages vor, den alle Fraktionen unabhängig von ihrer Größe erhalten. In der Öffentlichkeit fanden die Pläne ein überwiegend kritisches Echo.

Die jetzt vom Bürgerschaftsvorstand empfohlene und vom Parlament noch zu beschließende Lösung sieht vor, den Inflationsausgleich großzügig auf zehn Prozent aufzurunden und auch den Grundbetrag zu erhöhen, gleichzeitig aber die Pro-Kopf-Beträge, die die Fraktionen zusätzlich für jeden einzelnen ihrer Abgeordneten erhalten, abzusenken. Von diesem Modell würden insbesondere die beiden kleinen Fraktionen FDP und AfD profitieren. Sie haben jeweils nur fünf Abgeordnete, der Fixkostenanteil fällt bei ihnen deshalb mehr ins Gewicht als bei größeren Fraktionen. Gegenüber dem bisherigen Gesamtaufwand für alle Bürgerschaftsfraktionen von 5,08 Millionen Euro würde das Paket rund 600 000 Euro jährlich mehr kosten, was einer Steigerung von 11,8 Prozent entspricht.

Während sich die Fraktionen nun also auf deutlich mehr Geld einstellen können, verfügen sie zum Teil noch über erhebliche Rücklagen. Nach der letzten Rechnungslegung der Fraktionen gegenüber der Bürgerschaftsverwaltung, die das Jahr 2017 erfasst, hatte etwa die SPD-Fraktion bei Gesamtausgaben von gut 1,8 Millionen Euro ein finanzielles Polster von rund 940 000 Euro. Das war so ziemlich das Maximum des Erlaubten. Denn die einschlägige Bestimmung im Bremischen Abgeordnetengesetz zieht für die Bildung von Rücklagen eine klar definierte Grenze. Sie liegt bei 50 Prozent der Ausgaben des zurückliegenden Haushaltsjahres. Durch die Rücklagen sollen die Fraktionen in die Lage versetzt werden, wirtschaftliche Risiken etwa beim Betrieb ihrer Büros und der Beschäftigung von Personal abzufedern. Bei der CDU hatte das finanzielle Polster 2017 immerhin noch einen Umfang von etwa zwei Fünfteln des Jahresetats. Deutlich kleiner war die Rücklage bei Grünen und FDP.

Die SPD-Fraktion erklärt auf Anfrage, sie habe ihre Rücklage durch Aufwendungen für Personal und Altersteilzeit von Mitarbeitern zwischenzeitlich deutlich abgeschmolzen. Ende 2019 werde das Polster nur noch rund 700 000 Euro betragen. Parallel hätten die Sozialdemokraten bereits vor der Bürgerschaftswahl mit einer Verkleinerung ihres Verwaltungsapparats begonnen. Mehrere Mitarbeiter seien in Rente gegangen, auch die Zahl der parlamentarischen Referenten sei von acht auf fünf verringert worden. „Wir schwimmen also weder im Geld, noch haben wir beim Personal nicht nachgesteuert, noch sitzen wir auf einer zu hohen Rücklage“, so Fraktionssprecher Matthias Koch. Im Übrigen sei die Diskussion über eine Erhöhung der Fraktionszuschüsse nicht von der SPD angestoßen worden. „Einen Ausgleich für mehrere Tarifsteigerungen und einen Inflationsausgleich halten wir aber durchaus für angemessen“, sagt Koch. Werde der allgemeine Kostenanstieg nicht kompensiert, „hätten alle Fraktionen de facto immer weniger Geld zur Verfügung, um ihre Aufgaben zu erfüllen“, warnt Koch.