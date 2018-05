Bildungssenatorin Claudia Bogedan lehnt den FDP-Antrag entschieden ab. (Frank Thomas Koch)

Der Ansatz ist gut, die Ausgestaltung weniger. So in etwa könnte wohl das Fazit auf einen Antrag der FDP-Fraktion lauten, den die übrigen Fraktionen am Donnerstag in der Bürgerschaft geschlossen ablehnten. Die Liberalen wollten mit ihrer Initiative erreichen, dass der Schulunterricht stärker für externe Fachkräfte geöffnet wird. Konkret könnte das bedeuten, so die Idee, dass Frauenärzte beim Aufklärungsunterricht unterstützen oder Bademeister den Schwimmunterricht gestalten.

Die FDP reagiert damit nach eigenen Angaben vor allem auf Kritik der Wirtschaft, Schulabgängern fehle häufig die Ausbildungsreife und der Bezug zum späteren Berufsleben. "Unser Vorschlag zielt darauf ab, Schulen die Chance zu geben, unbürokratisch Persönlichkeiten aus der beruflichen und der akademischen Praxis ehrenamtlich oder auf Basis einer temporären Beschäftigung in den Unterricht einbinden zu können", sagte Julie Kohlrausch, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion.

Vor allem die rot-grüne Regierungskoalition stellte in ihren Redebeiträgen heraus, dass es bereits Kooperation mit Firmen und Externen gebe. "Es bedarf schlichtweg keiner neuen Regelung, da die vorhandenen Voraussetzungen bereits befriedigend sind", sagte Bildungspolitiker Matthias Güldner von den Grünen. Ähnlich beurteilte das auch Sybille Böschen von der SPD-Fraktion. Dass Experten in Schulen eingeladen werden oder Jugendliche Unternehmen kennenlernen, sei keine Seltenheit.

Dass externe Fachkräfte nicht automatisch guten Unterricht machen müssen, machte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thomas vom Bruch, deutlich: "Nicht jeder, der gut in seinem Job ist, kann auch automatisch Schule", sagte er. Laut Böschen sollte man eher Lehrer dazu ermutigen, sich in dem Bereich der Berufsorientierung fortzubilden. "Darüber kann man durchaus nachdenken, wie wir das besser machen können", so Böschen. Bremen treibe zudem bereits Programme für Seiteneinsteiger voran, die ihren eigentlichen Job aufgeben und stattdessen unterrichten wollen.

Die Linken forderten indes mehr pädagogisches Fachpersonal, dass die Berufsorientierung an den Schulen stärker in den Blick nimmt. Gerade das Fach "Wirtschaft, Arbeit und Technik" komme im Unterricht häufig zu kurz. Der Antrag der FDP-Fraktion sei für Vogt jedoch nicht zielführend und biete keine konkreten Vorschläge. "In diesem Zusammenhang wäre es deutlich sinnvoller, den Studiengang Arbeitsorientierte Bildung an der Universität Bremen wieder einzuführen", so Vogt. Externen Fachkräften ganze Unterrichtsblöcke zu überlassen, ist für die Bildungspolitikerin zudem der falsche Ansatzpunkt: "Wir hätten dann einen Flickenteppich von Berufsorientierung in der Stadt und die einzelnen Schulen müssten sich selbst um die Unternehmen bemühen."

Das Schlusswort hatte Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Sie konnte den Antrag der FDP nur schwer nachvollziehen: Das Geforderte sei längst durch Handeln der Regierung erledigt. "Wir wollen, dass Schulen sich öffnen und Kooperationen mit den Stadtteilen und der Wirtschaft eingehen", sagte Bogedan. Einige Punkte in dem Antrag der Liberalen bezeichnete die Senatorin sogar als Frechheit. Besonders aufzustoßen scheint ihr der Vorwurf, dass vielen Schulabgängern die Ausbildungsreife fehle. "Dieses Problem damit anzugehen, nicht ausgebildetes Personal in die Klassen zu stecken, da dreht es irgendwie ein bisschen durch", so Bogedan. Personal müsse zwingend gut qualifiziert werden, um den Herausforderungen an den Schulen gerecht zu werden.

Aktuell können Quereinsteiger in Bremen auf verschiedenen Wegen an die Schule gelangen. Laut Angaben der Bildungsbehörde gibt es mehrere Honorarkräfte, die unter anderem Arbeitsgemeinschaften leiten oder im regulären Unterricht unterstützen. Andere müssen sich erst noch über ein Referendariat qualifizieren. Wie viele von diesen Kräften vorher einem anderen Beruf nachgegangen sind, wird nicht erhoben. Anders ist das bei einem Programm, das laut Ressort im August dieses Jahres startet. Dafür sollen Seiteneinsteiger an Schulen eingesetzt werden, die berufsbegleitend an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen.