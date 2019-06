Frank Imhoff strebt das Amt des Bürgerschaftspräsidenten an. (Christina Kuhaupt)

Für den Stromer Abgeordneten Frank Imhoff ist der Weg ins Amt des Bürgerschaftspräsidenten offenbar frei. Da die CDU aus der Bürgerschaftswahl am 26. Mai als stärkste Fraktion hervorging, ist nach parlamentarischem Brauch klar, dass sie Anspruch auf den Präsidentensessel erheben kann. Ernsthafte Konkurrenz könnte dem bisherigen Vizepräsidenten Imhoff also höchstens aus den eigenen Reihen erwachsen. Doch die ist nicht in Sicht. Zwei Abgeordnete, denen ebenfalls Ambitionen nachgesagt wurden, haben abgewinkt.

Die Namen von Thomas vom Bruch und Sandra Ahrens hatten die Runde gemacht. Bildungspolitiker vom Bruch wundert sich darüber. „Da ist nichts dran und da war nie was dran“, beteuert vom Bruch gegenüber dem WESER-KURIER. Er selbst habe parteiintern nie auch nur angedeutet, dass er mit dem Posten liebäugele. „Ich würde mich freuen, wenn Frank Imhoff Präsident der Bremischen Bürgerschaft würde“, bekräftigt vom Bruch. Nicht ganz so abgeneigt wäre Sandra Ahrens gewesen. „Wenn mit Frank Imhoff nicht ein hervorragender Anwärter zur Verfügung stünde, hätte ich meinen Hut in den Ring geworfen“, sagt Ahrens. Wie die Dinge liegen, werde sie nun aber Imhoffs Kandidatur voll und ganz unterstützen.

Sofern also nicht noch völlig überraschend ein weiterer Bewerber auf den Plan tritt, wird die neue Bürgerschaft bei ihrer konstituierenden Sitzung am 3. Juli voraussichtlich Frank Imhoff zu ihrem neuen Präsidenten wählen. Der 50-jährige Landwirt wäre dann Nachfolger von Antje Grotheer (SPD).