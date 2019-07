Frank Imhoff (CDU) ist seit Mittwoch der Präsident der Bremischen Bürgerschaft: 76 Ja-Stimmen entfielen auf den 50-jährigen Landwirt. Er beerbt damit die SPD-Politikerin Antje Grotheer. (Frank Thomas Koch)

Herr Imhoff, Sie sind der erste Bürgerschaftspräsident der Christdemokraten, der der Bremischen Bürgerschaft in einer Legislaturperiode vorsitzt, in der die CDU stärkste Kraft ist. Was bedeutet das für Sie?

Frank Imhoff: Als CDU stärkste Kraft zu sein, ist natürlich historisch. Dass wir in diesem Zuge den Parlamentspräsidenten stellen dürfen und meine Fraktion mich nominiert hat, an dieser prominenten Stelle und in dieser Rolle dem Land Bremen zu dienen, freut mich sehr.

Ist es nicht trotzdem etwas schräg, zwar stärkste Kraft zu sein und damit den Präsidenten der Bürgerschaft stellen zu dürfen, gleichzeitig aber nicht Teil der Landesregierung zu sein?

Ob die CDU in der Regierung ist oder nicht, blende ich als Präsident aus. Ich bin von allen Abgeordneten aller Parteien in mein Amt gewählt worden und mit dieser Motivation will ich zukünftig arbeiten.

Wenn Sie ein Ziel für Ihre Präsidentschaft nennen müssten, was wäre das?

Ich habe zwei Ziele: Ich möchte zum einen sehr intensiv die Verrohung der Sprache und Hetze, im Parlament und in den Sozialen Medien, thematisieren. Ich will dazu aufrufen, sich wieder vernünftig miteinander zu unterhalten.

Wie wollen Sie das machen?

Ich will immer wieder den richtigen Umgang mit Sprache anmahnen. Nur so kann es auch zu einer Diskussion darüber kommen, wie wir miteinander umgehen und welche Worte wir im Plenarsaal oder in den Sozialen Medien wählen.

Und was ist Ihr zweites Ziel?

Ich möchte, genau wie meine Vorgängerin und meine Vorgänger, das Haus der Bürgerschaft weiter offen halten. Aber ich will auch gleichzeitig verstärkt auf die Menschen in Bremen zugehen. Wir müssen die Menschen im Parlament und auch in der Politik wieder mehr mitnehmen. Dafür ist es wichtig, genau dorthin zu gehen, wo die Menschen sind, die nicht mehr in die Bürgerschaft kommen und sich ein Stück weit von Politik abgewandt haben.

Wie kann das funktionieren?

Wenn man nur das Haus der Bürgerschaft öffnet und glaubt, alle Bürger kommen von selbst hierher, funktioniert das nicht. Ich will deshalb Institutionen, Betriebe und Veranstaltungen besuchen und den Menschen zuhören. Denn schließlich erzählen die Menschen ganz genau, was ihnen nicht gefällt. Und wenn sie ernst genommen werden, werden auch wir Politiker oder Parlamentarier ernst genommen. So kann man gegen Politikverdrossenheit ankämpfen.

Das Haus der Bürgerschaft wird eineinhalb Jahre im Umbau sein, die Bürgerschaft wird im Rathaus tagen. Wird es damit schwerer, die Menschen reinzuholen?

Natürlich ist es schade, wenn man so ein tolles Gebäude für Sanierungsmaßnahmen schließen muss. Aber wenn diese Baumaßnahmen fertig sind, wird das Haus der Bürgerschaft eine zusätzliche Aufmerksamkeit erleben.

Der Präsident muss sich weitgehend aus den Bürgerschaftsdebatten raushalten. Wird Ihnen das schwer fallen?

Auf keinen Fall. Ich habe mich ja schon als Vizepräsident in Zurückhaltung geübt.

Antje Grotheer hat in ihrer letzten Rede als Präsidentin die Alternative für Deutschland (AfD), die zum ersten Mal in Fraktionsstärke in der Bürgerschaft sitzt, attackiert. Sie haben sich in Ihrer Antrittsansprache gegen rechtes Gedankengut und Antisemitismus positioniert, haben die AfD aber außen vor gelassen. Wie gehen Sie mit der Partei um?

Die AfD ist eine neue Partei in der Bürgerschaft und wir wissen aus anderen Landesparlamenten, dass damit der Ton schärfer wird. Sollte das passieren, gibt es unsere Geschäftsordnung. Aber die AfD kann und wird nicht allein die Parlamentsordnung bestimmen, es gibt zahlreiche andere Abgeordnete und Parteien. Wenn wir uns alle an die Regeln halten, kann die parlamentarische Arbeit gut funktionieren. Wenn jemand die Regeln bricht, ist es die Aufgabe von mir und dem Präsidium, darüber zu wachen und einzugreifen.

Sie haben in Ihrer Antrittsrede gesagt, dass Sie „Brücken in alle Fraktionen schlagen“ wollen. In der ersten Sitzung hat sich schon eine klare Distanz zwischen der AfD und den übrigen Fraktionen verdeutlicht. Wie will Ihnen dieser Brückenschlag gelingen?

Für mich ist die Menschlichkeit der Schlüssel, und das lebe ich auch. Ich werde das allen Fraktionen entgegenbringen und zähle darauf, auch genau das zurück zu bekommen. Ich bin Präsident für alle Abgeordneten, ich werde alle gleich und alle vernünftig behandeln – nicht nur gemäß unserer Geschäftsordnung, sondern auch gemäß des Anstandes.

Das wird mutmaßlich in dieser Legislatur nicht ganz einfach, die AfD hat schon zweimal den Plenarsaal verlassen. Wie kann der parlamentarische Ablauf auch aus Ihrer Sicht gut gelingen?

Die Geschäftsordnung sagt genau, wie es laufen soll und kann. Ich hoffe, dass wir zwar scharf in der Debatte sind, aber gegenseitigen Respekt füreinander aufbringen. Wenn wir das einhalten, haben wir eine gute Arbeitsgrundlage.

Wie bewerten Sie den Auftakt der parlamentarischen Zusammenarbeit?

Ich würde den Auftritt der AfD nicht überbewerten, das wird dem Parlament in seiner Größe und Vielfalt nicht gerecht. Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei und damit Teil eines Parlaments, das aus 84 Abgeordneten besteht. Heute haben zwar fünf Menschen den Plenarsaal verlassen, aber 79 sind sitzen geblieben. Das ist ein deutliches Zeichen.

Sie sind ja nicht nur Mandatsträger und jetzt auch Präsident, sondern auch Landwirt, ein 24-Stunden-Job. Wie balancieren Sie Ihre drei Aufgaben?

Zum Glück fängt meine Familie das auf, was ich nicht mehr leisten kann. Das ist seit meinem Antritt als Vizepräsident in den vergangenen Jahren immer mehr geworden. Meine Familie weiß deshalb, was auf sie zukommt – und ich hoffentlich auch. Und für mich ist die Arbeit auf dem Hof aber immer auch ein Stück weit Erdung.

Das Gespräch führte Lisa-Maria Röhling.

Zur Person

