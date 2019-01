Wurde vor dem Theater am Goetheplatz angegriffen: Frank Magnitz (Fabian Sommer / dpa)

Frank Magnitz, Landesvorsitzender der AfD, ist am späten Montagnachmittag von Unbekannten angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Der Bundestagsabgeordnete war auf dem Rückweg vom Neujahrsempfang des WESER-KURIER in der Kunsthalle, als ihm in Höhe des Theaters am Goetheplatz mehrere Personen auflauerten und den Politiker angingen.

Auf Facebook berichtet der Landesverband der AfD, Frank Magnitz sei von drei vermummten Männern angegriffen worden. Sie hätten ihn mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen und gegen seinen Kopf getreten, als er längst am Boden lag. Magnitz selbst sagte am Dienstagmorgen gegenüber dem WESER-KURIER, er könne sich an den Überfall nicht erinnern. Er habe auf dem Heimweg vom Neujahrsempfang zwei Fehler gemacht: Zum einen sei er bei einer Gedenkkundgebung anlässlich des 14. Todestages von Laye-Alama Condé angehalten, die am Abend vor dem Wilhelm Wagenfeld Haus stattfand. Zum anderen auf dem Weg zur Theater-Garage, wo sein Auto parkte, durch den dunklen Innenhof des Theaters gegangen. Dort sei er attackiert worden. "Mein großes Glück waren zwei Bauarbeiter, die eingeschritten sind", sagt Magnitz. Er liegt derzeit mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, unter anderem mit einer tiefen Platzwunde am Kopf.

Die Polizei äußerte sich zunächst nicht näher zu Details zum Überfall. Sie geht aber aufgrund von Frank Magnitz politischen Tätigkeit davon aus, dass die Tat politisch motiviert war. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Einzelheiten konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen nicht nennen. Auch das Bundeskriminalamt ist eingeschaltet. Laut Magnitz werde entschieden, ob er Personenschutz bekommt.

Frank Magnitz ist seit 2013 Mitglied der AfD, zwei Jahre später wurde er Mitglied im Beirat Burglesum und zum Landessprecher der Partei gewählt. Im Bundestag ist er ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen sowie im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Darüber hinaus ist er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

AfD war schon häufiger Ziel von Angriffen

In den vergangenen Monaten war die AfD schon häufiger Ziel von Angriffen. Anfang Juli 2017 hatten unbekannte Täter die Scheiben des AfD-Parteibüros an der Falkenstraße eingeworfen und "Fuck AfD" an die Hausfassade gesprüht. Im Dezember 2017 hatte es einen Brandanschlag auf einen Lkw gegeben, der auf dem Firmengelände eines vermeintlichen Sympathisanten der AfD geparkt war, der Fahrer hatte sich nur durch Glück retten können und blieb unverletzt. Beide Taten hatte die Polizei ebenfalls als politisch motiviert eingestuft. Schon im August 2013 war der ehemalige AfD-Chef Bernd Lucke bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bürgerpark von der Bühne gestoßen und mit Pfefferspray attackiert worden. Im Prozess vor dem Amtsgericht war ein Mann, der zu den vermummten Angreifern gehört haben soll, mangels Beweisen freigesprochen worden.

Für den Angriff auf Frank Magnitz sucht die Polizei dringend Zeugen, die die Tat gesehen haben oder andere Hinweise zum Hergang oder auf die Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04 21 / 362 38 88 zu melden.

Reaktionen im Netz

Zahlreiche Politiker äußerten sich erschüttert über den Vorfall. Grünen-Politiker Cem Özdemir beispielsweise twitterte am frühen Dienstagmorgen, er hoffe, dass der oder die Täter bald ermittelt und verurteilt werden. "Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen."

Auch Andreas Bovenschulte, Bürgermeister von Weyhe und möglicher Sieling-Nachfolger, meldete sich auf Twitter zu Wort. Die körperliche Attacke sei scharf zu verurteilen, Gewalt dürfe niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein.

Außenminister Heiko Maas (SPD) schrieb am Dienstag bei Twitter: "Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein - völlig egal, gegen wen oder was die Motive dafür sind. Dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung." Wer ein solches Verbrechen verübe, müsse "konsequent bestraft werden".

SPD-Politiker Johannes Kahrs veruteilte den Angriff ebenfalls. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker der AfD im Bundestag. "gewalt geht garnicht. gegen niemanden", schrieb Kahrs am Dienstagmorgen bei Twitter. "extremismus jeder art ist mist. ich wünsche gute besserung!"

Ähnlich äußerte sich der Bundestagsfraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch. Es gebe keine Rechtfertigung für ein solches Verbrechen, twitterte er am Dienstagmorgen.

(niw/var/dpa)

++ Diese Meldung wurde um 10.14 Uhr aktualisiert. ++