Bremerhaven

Frau aus Fenster gestürzt - Lebensgefährte vorläufig festgenommen

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst in die Jacobistraße in Bremerhaven gerufen. Eine 34-jährige Frau war dort aus einer Wohnung im dritten Stock gestürzt.