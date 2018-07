Eine Frau hat in einem Bremerhavener Linienbus ein Kind zur Welt gebracht. (dpa)

Plötzlich bricht Hektik aus in dem Bus der Linie 507 in Bremerhaven: Eine Schwangere sitzt am Samstagmorgen in dem Bus, der zum Klinikum fährt. Doch kurz vor dem Krankenhaus muss der Fahrer stoppen, die Frau bringt ihren Sohn zur Welt. Das berichtet das Portal Nord24.

Der Mutter seien Helfer aus dem Krankenhaus und von einem Rettungswagen zugeeilt. Sie brachten den Jungen nach der Geburt sofort in eine Klinik. Mutter und Kind seien wohlauf, heißt es.

Der Betriebsleiter von Bremerhaven Bus Jörg Fröhlich kündigte gegenüber Nord24 an, noch einmal an, die Mutter und das Kind herantreten zu wollen. "Wir wollen den Erdenbürger, der in einem unserer Busse geboren ist, auf besondere Weise begrüßen", sagte er. (jfj)