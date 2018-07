Der Unfall ereignete sich auf Gleis 9 im Bremer Hauptbahnhof. (Christian Walter)

Beim Einsteigen in den Zug im Bremer Hauptbahnhof hat sich eine 49 Jahre alte Frau am Montagvormittag schwer am Bein verletzt. Nach Angaben der Bundespolizei wollte sie gegen 11.25 Uhr auf Gleis 9 in den Intercity in Richtung Hamburg einsteigen, als dieser sich aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung setzte. Die Frau wurde daraufhin zwischen Zug und Bahnsteinkante eingeklemmt und brach sich ein Bein. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (sei)