Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Bremer Polizei. Am Mittwoch wurde eine Frau mit einer schweren Handverletzung im Krankenhaus notoperiert. Die 29-Jährige gab an, dass sie die Verletzung erlitten habe, als sie in der Neustadt einen Gegenstand aufhob, der wie ein Kugelschreiber oder Laserpointer aussah. Die Frau sah das Objekt nach eigenen Angaben an der Kornstraße liegen, nahm es in die Hand und betätigte einen Druckknopf, woraufhin es einen lauten Knall gegeben habe. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Beamten, die später den angegebenen Tatort in Augenschein nahmen, fanden keinen Gegenstand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Mittwochnachmittag an der Kornstraße, speziell im Bereich Volkmannstraße und Willigstraße, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Telefon 0421/3623888 entgegengenommen.