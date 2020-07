Die Polizei stoppte das Trio. (Symbolbild) (Björn Hake)

Der Streit zwischen drei Frauen endete am Mittwoch kurios: Eine der drei nahm auf der Motorhaube des Wagens der anderen beiden Platz und wurde so im Trab in Richtung des Polizeireviers Walle gefahren. Unterwegs wurden sie von Polizisten gestoppt. Sie erwartet nun neben „zahlreichen Hämatomen ein Strafverfahren“, teilt die Polizei Bremen mit.

Zu der Auseinandersetzung kam es gegen Mitternacht in Gröpelingen, als eine 20-Jährige mit ihrem Hund in der Seewenjestraße Gassi ging. Dabei verursachte dieser leichte Kratzspuren am Auto einer 31-Jährigen, die sich zu der Zeit mit einer 36-jährigen Frau am Wagen unterhielt. Daraufhin gerieten die Auto- und die Hundebesitzerin in Streit, schlugen sich mit Fäusten, zogen sich an den Haaren und gingen schließlich zu Boden.

Dort trat die 36-Jährige auf die Hundebesitzerin ein, entwendete deren Handy und stieg schließlich mit ihrer Komplizin ins Auto. Die Abfahrt konnte auch die jüngste der drei Frauen nicht durch Besteigen der Motorhaube verhindern.

Die Polizei gab der 20-Jährigen schließlich das Handy zurück. Allen Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren.