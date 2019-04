Bremerhaven

Frau fährt betrunken – weil der Notre-Dame-Brand sie schockte

Weil sie von dem Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris geschockt gewesen sein will, hat eine 50-Jährige in Bremerhaven getrunken - dann wurde sie von der Polizei angehalten.