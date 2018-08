Die Frau wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. (Sarah Rauch)

Eine 44 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in der Duckwitzstraße in der Bremer Neustadt am Mittwochmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei bog die Frau von der B75 in die Duckwitzstraße ein, als sie in einer Links-Rechts-Verschwenkung von der Fahrbahn abkam. Die 44-Jährige fuhr mit ihrem Auto über den angrenzenden Grünstreifen auf die erhöhten Gleisanlagen der Straßenbahn, wo sie gegen einen Betonstrommast prallte. Die Duckwitzstraße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden, auch der Straßenbahnverkehr war beeinträchtigt. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht, am Auto entstand Totalschaden. (sei)