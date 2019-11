Die Bundespolizei ermittelt, nachdem eine Frau in einem Zug von Syke nach Bremen angegriffen worden ist. (Boris Roessler/dpa)

Brutaler Angriff im Zug: Ein unbekannter Täter hat eine 46-jährige Frau auf der Fahrt von Syke nach Bremen zu Boden gerissen und getreten. Wie die Polizei mitteilt, erlitt sie dabei Rippenbrüche und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Angriff am späten Donnerstagabend in einem Regionalexpress von Syke nach Bremen ereignet haben. Kurz vor der Einfahrt in den Bremer Hauptbahnhof um 23 Uhr soll die 46-Jährige zu Boden gerissen worden sein. Laut Polizei vermutet sie, dann von dem Unbekannten getreten worden zu sein. Der Mann entkam unerkannt.

Der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein. Er soll eine Glatze haben, war schlank und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter (0421) 162 995 entgegen.