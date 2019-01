Eine Frau wurde in Bremen so heftig geschlagen, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen ist. (Friso Gentsch, dpa)

In der Nacht zu Donnerstag ist eine Frau in der Bremer Neustadt brutal zusammengeschlagen worden. Nach Angaben der Polizei Bremen fand ein Jogger die schwer verletzte 44-Jährige am frühen Morgen an der Straße Herrlichkeit in Höhe der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Sie habe die Nacht offenbar an der Rückseite eines Bürogebäudes verbracht. Aufgrund der schweren Gesichtsverletzungen könne Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Täter soll ein Mann gewesen sein, groß, mit dunkler Kleidung und einer Mütze. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag bis 6.30 Uhr morgens etwas an der Promenade der Kleinen Weser beobachtet haben und bittet um Hinweise an 0421/362 38 88. (ech)