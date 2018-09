Eine Frau ist mit ihrem Auto in Bremerhaven ins Hafenbecken gestürzt. (Feuerwehr Bremerhaven)

Eine Frau ist mit ihrem Auto am Montagabend in Bremerhaven ins Hafenbecken gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr Bremerhaven mit. Zeugen hatten den Notruf alarmiert, nachdem der Wagen am Vorhafen der Sportbootschleuse ins Wasser gerollt war. Die Rettungskräfte versuchten laut Feuerwehr zwar, das Fahrzeug und die Insassin schnell zu retten, es gelang ihnen aber erst nach Stunden, das Auto zu bergen. Der Wagen sei aus sieben Meter Wassertiefe gehoben worden, heißt es. Warum der Unfall passierte, ist noch unklar. Laut Polizei könnte sich um einen Suizid handeln, die Ermittlungen laufen.