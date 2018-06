Die Explosion in Bremen-Huchting hat das Haus komplett zerstört. (Florian Kater)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen bei der Hausexplosion mit drei Toten in Bremen-Huchting am Donnerstag von Vorsatz aus. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mit.

Demnach habe die 41 Jahre alte Frau die Explosion absichtlich herbeigeführt. Die Spurenlage deute derzeit darauf hin, dass sie die Gasleitung manipuliert hat. Auch sei ein Abschiedsbrief gefunden worden.

Bei der Explosion am frühen Donnerstagmorgen waren die 41-Jährige, ihr sieben Jahre alter Sohn und eine 70-jährige Nachbarin ums Leben gekommen. Trümmerteile waren im Umkreis von 100 Metern umhergeflogen, auch angrenzende Häuser und Autos wurden stark beschädigt. (cah)

