In Schwachhausen wurde eine Frau von drei Männern auf ihrem Weg zur Arbeit überfallen. (dpa)

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging die 44-Jährige zu Fuß durch den Bürgerpark in Richtung ihrer Arbeitsstelle am Hollersee vorbei in Richtung Park. Plötzlich sprangen drei Männer aus einem Gebüsch und verlangten Geld von ihr. Als die 44-Jährige ihnen energisch entgegentrat, hielten zwei des Trios sie fest und der dritte Täter versuchte, ihr die Tasche zu entreißen. Sie wehrte sich derart heftig, dass die Räuber aber von ihr abließen und flüchteten.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Alle drei werden auf 25 bis 30 Jahre alt geschätzt, ein Täter hatte blonde Haare, die an der rechten Seite kurz rasiert waren und auf der linken länger wuchsen. Der Mann war bekleidet mit einem roten Polo-Shirt, Jeans und weißen Addidas-Turnschuhen.

Ein zweiter hatte kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarz kariertem Hemd und einer Jeansjacke. Der dritte hatte ebenfalls kurze, schwarze Haare und war komplett in Schwarz gekleidet.

Hinweise auf die Täter nimmt der Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Telefonnummer (0421) 3623 888 entgegen. (shm)