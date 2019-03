Bremen-Hemelingen

Frau wird in ihrer Wohnung erstochen

Am Donnerstagabend ist eine 31-jährige Frau in Bremen erstochen worden. Die Einsatzkräfte fanden sie leblos in ihrer Wohnung. Im Verdacht steht der Ehemann.