Die Hedwig-Heyl-Straße in Schwachhausen. (Petra Stubbe)

Die Geschichte hat es mit Frauen nicht gut gemeint: Stets an Haushalt und Familie gebunden, meist ihrem Ehemann unterstellt, boten sich ihnen nur wenige Chancen für politische oder berufliche Glanzleistungen. Kaum verwunderlich also, dass speziell in der Hansestadt nur wenige Straßen, die nach Personen benannt wurden, eine weibliche Namensgeberin haben.

Doch das einfach als misslichen, der Geschichte geschuldeten Umstand stehen zu lassen, wäre falsch. Es ist unsere Aufgabe, diese Frauen sichtbar zu machen. Auch wenn Frauen bis vor wenigen Jahrzehnten kaum in Chroniken und Geschichtsbüchern Einzug fanden: Die Hälfte der Bevölkerung haben sie schon immer gestellt. Umso wichtiger ist es, dass Frauen bei Straßenbenennungen stärker berücksichtigt werden.

Sie haben sich genauso um die Gesellschaft verdient gemacht, wie Männer es getan haben. Nur war ihre Bühne meist eine kleinere. Deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, sie so zu würdigen, wie es ihnen zusteht. Genug Namenspatinnen für Straßenbenennungen gibt es in Bremen alle mal. Es wird Zeit, das auch im Stadtbild zu zeigen.