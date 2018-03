Von Stuttgart nach Bremen, aus dem Südwesten in den Nordwesten zog es Bettina Wilhelm für ihren neuen Job als Landesfrauenbeauftragte. (Frank Thomas Koch)

Ein ziemlich leeres, nüchternes Büro, in dem Sie arbeiten.

Bettina Wilhelm: Wir sind auf dem Weg zu einer papierlosen Verwaltung. Wir wollen also gar keine Ordner mehr füllen. Davon aber mal abgesehen kam ich noch gar nicht dazu, mein Büro einzurichten. So etwas braucht Zeit. Ich möchte ja nicht nur irgendein Poster aufhängen.

Was hat die örtliche Veränderung mit Ihnen angestellt?

Ganz viel. Denn es ist ein großer Schritt für mich: von Baden-Württemberg nach Bremen. Bremen ist etwas ganz Eigenes. Man kann schon fast sagen, ein eigener Kosmos.

Woran machen Sie das fest?

Nachdem ich in der Verwaltung arbeite, sind es natürlich erst einmal die Strukturen: ein Bundesland, das aus zwei Städten besteht. In Bremen selbst sind die Landes- und Kommunalebene teilweise sehr stark verquickt. Dazu kommt Bremerhaven, das wiederum ein ganz besonderes Verhältnis zu Bremen hat. Ich finde das sehr eindrücklich. Für mich persönlich ist es dann noch der sympathische Menschenschlag. Ich treffe ganz offene, nette Menschen, die etwa im Vergleich zu Hamburg viel lockerer im Umgang und legerer in der Kleidung sind.

Was vermissen Sie am meisten?

Das sind drei Dinge: Berge, speziell die Weinberge, den Wald, in dem man stundenlang stramm umhergehen kann, und natürlich die Brezeln.

Wie kommen Sie an Ihre Ration Brezeln?

Gar nicht. Nur, wenn ich gelegentlich in Süddeutschland bin.

Sie haben also nicht angefangen, selbst Brezeln zu backen?

Ich wüsste nicht, wann. Das lasse ich wohl auch besser. Dazu benötigt es Fachkenntnisse. Es ist nicht einfach, eine Brezel zu backen.

Derzeit wird darüber diskutiert, ob Bremen eine graue Maus ist, also zu wenig gute Leute in die Hansestadt kommen, weil die Region zu wenig bietet und die Fachkräfte lieber nach Hamburg oder Berlin gehen. Sie sind bewusst nach Bremen gezogen. Ihr Plädoyer für den Nordwesten – bitte!

Natürlich bin ich zu allererst wegen der beruflichen Entwicklung nach Bremen gekommen. Aber natürlich habe ich mir zuvor die Stadt angeschaut und habe mich gefragt: Kann und möchte ich hier leben? Gefällt es mir hier? Die Antworten hießen: ja! Was für mich in der Diskussion ganz klar ist – Bremen verkauft sich unter Wert. Die Lebensqualität ist sehr, sehr hoch. Dazu gehören das Kulturangebot und die kurzen Wege.

Bremen ist eine grüne Stadt und hat die tolle Nähe zum Wasser. Ich komme aus Hohenlohe, also der Region mit der höchsten Dichte an Weltmarktführern, wie es dort oft so schön heißt. Dort wirkt sich der Fachkräftemangel bereits immens aus. Diese Dimension bekommt Bremen sicher erst noch zu spüren, auch wenn er sich bereits jetzt in Ansätzen auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Für meinen Zuständigkeitsbereich wird hier vor allem wichtig, wie der Arbeitsmarkt auf Arbeitnehmerinnen eingestellt ist.

Sie kommen von außen, da ist der Blick oft unverstellter. Wie sieht Ihre Bestandsaufnahme für Bremen aus?

Bremen hat in vielen Bereichen sehr viel vorzuweisen. Doch es hakt, die Dinge in die Fläche zu bringen, damit gleiche Standards überall gelten.

Nennen Sie Beispiele.

Es verwundert sicher kaum jemanden, wenn ich sage, dass Bremen bei der Kinderbetreuung sehr viel aufzuholen hat. Auch wenn in den vergangenen Jahren schon sehr viel passiert ist. Der Rechtsanspruch gilt nicht nur für vier Stunden, sondern ist am Bedarf der Familien auszurichten. Daran klemmt’s an allen Ecken und Enden. Dazu braucht es die Fachkräfte und Räume. Und dieses Problem wirkt sich dann auf viele andere Bereiche aus. Im Südwesten gibt es zwar auch lokal große Unterschiede, aber der Standard beginnt bei sechs Stunden und die Aufnahme von Kindern erfolgt selbstverständlich ganzjährig.

Das ist nur eines der drängendsten Probleme. Wie priorisieren Sie?

Ich führe wahnsinnig viele Gespräche und noch immer Antrittsbesuche. Aber es ist wichtig, an die Basis zu gehen und sich mit Frauen am besten in den Stadtteilen auszutauschen. Dort bekomme ich noch einmal ein ganz anderes Gespür für die Themenstellungen. Ich habe mir auch viele Neujahrsansprachen angehört und fand es interessant, wie die Rednerinnen und Redner ihre Schwerpunkte setzten und welche Botschaften sie transportierten. Mir ist aufgefallen, dass es teilweise eine sehr konfrontative Debattenkultur gibt.

Es werden verbal Fronten gepflegt. Dabei weiß ich, dass im Hintergrund durchaus anders miteinander geredet wird. Das kenne ich so nicht. Ich kenne zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft eher den verbalen Schulterschluss und ein Miteinander zum Wohle des Standorts. Gegenseitige Vorwürfe bringen Bremen nicht weiter. Ich würde mir wünschen, dass man die großen Baustellen, auch die Gleichstellung von Mann und Frau, als große, gesamtgesellschaftliche Aufgabe ansieht und gemeinsam anpackt.

Wo sehen Sie in dieser Gemengelage Ihre Rolle?

Ich sehe sie darin, die unterschiedlichen Parteien zusammenzubringen, damit wir gemeinsam etwas bewegen.

Sie sagten, dass Sie das Gegeneinander nicht kennen. Wie unterschiedlich tickt also der Nordwesten im Vergleich zum Südwesten?

Die größten Unterschiede gibt es vielleicht rund um den Arbeitsmarkt. Arbeitgeber bemühen sich mehr um Fachkräfte, etwa mit Teilzeitausbildungen, Teilzeitplätzen und hoher Flexibilität. Betriebe sind durch den Fachkräftemangel sehr stark daran interessiert, Frauen an sich zu binden. Sie überlegen, wie sie sie halten können. Das ist nicht zu vernachlässigen, da der Wettbewerb der Firmen um Fachkräfte riesig ist.

Es ist nicht nur das Gehalt, das letztlich zählt, weshalb man sich für oder gegen ein Unternehmen entscheidet. Soft Skills und Fragen wie „Fühle ich mich dort wohl?„, „Kann ich die Stelle mit meiner Familie vereinbaren?“ werden immer wichtiger. Bei all diesen Dingen spüre ich, dass im Südwesten mehr um Arbeitskräfte gebuhlt wird, übrigens auch was Auszubildende angeht. Baden-Württemberg ist aber ganz sicher nicht die Spitze der Bewegung, was Frauenförderung angeht.

Können Sie Beispiele nennen, wo Bremen dann doch weiter ist?

Bremen brachte einiges auf den Weg, was bundesweit Standards setzt. Bremen hat ein wegweisendes Landesgleichstellungsgesetz – mit entsprechenden Erfolgen in Sachen Frauenförderung im öffentlichen Dienst. Es gibt Pilotprojekte im Bereich der Entgeltgleichheit. In Fragen der Frauengesundheit hat Bremen sehr viel vorzuweisen, weil hier alle Akteure und Akteurinnen bestens vernetzt sind. Eines von vielen Beispielen ist die barrierefreie gynäkologische Praxis für mobilitätsbehinderte Frauen.

Davon gibt es in ganz Deutschland nur vier. Im Bereich Gewalt ist das vom Innensenator angeführte gemeinsame Vorgehen, den geringen Verurteilungszahlen bei sexuellen Übergriffen auf den Grund zu gehen, bundesweit vorbildlich. Hier wurden Verfahren installiert, die Frauen schützen und es ihnen leichter machen, sich einem in vieler Hinsicht schwierigen Verfahren zu stellen. Und die anonyme Spurensicherung ist ein weiterer Punkt.

Was verbirgt sich dahinter?

Wenn eine Frau Gewalt erfährt oder vergewaltigt wurde, kann sie in Bremen in einem Krankenhaus anonym diese Spuren mit Fotos und Untersuchungen sichern lassen. Damit muss dann noch keine Anzeige verbunden sein. Dadurch bleibt der betroffenen Frau Zeit, um zu überlegen, wie gehe ich nun weiter vor.

Wenn Bremen doch so viele Errungenschaften für Frauen vorzuweisen hat – worin sehen Sie dann Ihre Aufgabe?

Es fehlt an Gesamtkonzepten und einheitlichen Standards. Erfolgreiche Modelle zu kommunizieren, systematisch zu verankern, sie übertragbar zu machen und in die Fläche zu bringen, das halte ich für meinen Job.

Wie sieht ihr Programm für dieses Jahr aus?

Ich habe drei Schwerpunkte herausgearbeitet. In Bremen fehlt ein Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen. Den können wir als Zentralstelle nicht einfach so aufsetzen. Wir überlegen also, wie man einen solchen Prozess aufstellen kann und was es dazu benötigt. Das zweite große Thema dreht sich um Mädchen und Frauen in Mathematik-, Informatik-, Naturwissenschaft- und Technikberufen, also den sogenannten Mint-Bereichen. Hier geht es mir darum, Mädchen die weite Welt der Berufe zu öffnen, und zwar systematischer als es bisher der Fall ist. Denn ein Drittel der Mädchen entscheidet sich nur zwischen zehn Berufen. Und diese zehn Berufe stammen auch noch aus einer tradierten Geschlechterrolle. Es handelt sich um Pflege- und Dienstleistungsberufe.

Woran liegt’s?

Wir beginnen zu spät mit der Berufsorientierung. Die setzt nämlich schon bei den Interessen der Mädchen an. Daraus bildet sich oftmals der Berufswunsch heraus. Zudem sind die Einzelmaßnahmen nicht aufeinander abgestimmt. Es muss also das Mädchen in den Blick genommen werden – von der Familie in die Kita, von der Kita in die Schule. Denn in diesen Phasen werden Geschlechterrollen geprägt, ausgebildet und Interessen geweckt oder überhaupt erst verstärkt. Im Klartext: Wir müssen über Ressortgrenzen hinweg denken. Der Bildungsplan der Bildungssenatorin wird ein sehr wichtiger Baustein in diesem Gesamtkonstrukt sein.

Und der dritte Schwerpunkt Ihrer Arbeit?

Das ist das Thema Frauen und Flucht. Momentan läuft dazu ein Modellprojekt in der Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau. Dabei geht es um Themen wie Gesundheit, Gewalt und Integration in den Arbeitsmarkt.

Ein bisschen klangen die Stereotype schon an, über die Sie sich beschweren. Wie lassen die sich aber aus der Welt schaffen, wenn es schon gleich nach der Geburt damit anfängt, dass beispielsweise die Oma dem Mädchen ein rosa Kleidchen kauft oder dem Jungen einen blauen Strampler?

Das ist wirklich schwierig. Schlimm finde ich, dass wir momentan einen Rückschritt erleben. Wir haben auf der einen Seite eine vielfältigere Gesellschaft, viele Lebensmodelle und eine Vielfalt an Geschlechtern. Auf der anderen Seite sind Rollenbilder häufig viel tradierter als noch vor 20 Jahren. Das wird bei Spielwaren und Mode besonders deutlich. Ich möchte keinem Mädchen das Prinzessinnenkleid verbieten. Aber ich möchte, dass die Prinzessin auch auf Bäume klettert. Stereotype dürfen einen nicht einschränken. Das geschieht aber, und zwar aus einem schlichten Grund: Es findet eine Doppelung des Marktes nach Geschlechterstereotypen statt. Klebstoff ist jetzt rosa für Mädchen und blau für Jungs – und ich muss zwei kaufen, wo früher einer reichte.

Was fordern Sie, wie müssen wir alle unser Handeln überdenken?

Ich möchte, dass sich Eltern erst einmal bewusst werden, dass es diese Zuschreibungen gibt und sie früh – vielleicht unterbewusst – verankert werden. Wichtig ist, den Blick offen zu halten: Dass ein Kind nach seinen Neigungen, Begabungen und Talenten gefördert wird und nicht nach Geschlechterstereotypen.

In welchen Situationen fühlen Sie sich selbst heutzutage noch diskriminiert oder benachteiligt?

In Besprechungen nehmen Männer mehr Zeit für sich in Anspruch, sie holen aus, melden sich öfter zu Wort. Ich würde dabei nicht von Diskriminierung sprechen. Aber Männer nehmen für sich ganz selbstverständlich mehr Raum ein, und das nicht nur in Sitzungen. Die Metoo-Debatte, die ja in erster Linie Anmache und sexuelle Übergriffe öffentlich macht, zeigt noch deutlich mehr: Frauen – und Männer! – sind zunehmend weniger bereit, derart tradiertes Verhalten zu tolerieren, sondern wollen ein respektvolles Miteinander leben.

Das Gespräch führte Marcel Auermann.

Zur Person:

Bettina Wilhelm (53) leitet seit 1. November 2017 die Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF). Die gebürtige Stuttgarterin ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.